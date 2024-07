Especialista fala do Novo Plano Safra 2024/2025, do Governo Federal | Agro Paranaíba

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Especialista fala do Novo Plano Safra 2024/2025, do Governo Federal

A técnica agropecuária do Sicoob Aracoop, Lorraina Santos, discutiu o lançamento do maior Plano Safra da história pelo Governo Federal.

Com recursos superiores a R$ 400 bilhões destinados à agricultura empresarial e R$ 76 bilhões para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o plano oferece linhas de crédito com taxas de juros variadas, dependendo do tipo de projeto e enquadramento do produtor.

O Pronaf beneficia especialmente projetos de produção orgânica, agroecológica e de produtos da socio biodiversidade, com taxas de juros mais baixas, entre 0,5% e 6%.

