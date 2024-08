Especialista analisa acidente aéreo e possíveis causas da tragédia em Vinhedo (SP) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/08/2024 - 11h39 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O especialista em segurança em voo Roberto Peterka comentou sobre as imagens do avião caindo em Vinhedo (SP), em uma manobra conhecida como "parafuso chato", onde o avião perde sustentação e cai paralelo ao solo. As caixas pretas foram recuperadas e vão ser analisadas para entender melhor os eventos. Peterka explicou que a situação é complexa e envolve várias variáveis que precisam ser investigadas. Ele mencionou a possibilidade de formação de gelo na aeronave durante o voo, algo reportado por outros pilotos na região. Peterka ainda afirmou que aeronaves projetadas para voar em condições frias possuem equipamentos específicos para derreter ou quebrar o gelo nas asas. O especialista também listou questões relacionadas ao planejamento do voo, treinamento do piloto, falhas mecânicas e manutenção inadequada como potenciais fatores. Em relação à queda rápida da aeronave a partir de 5 mil metros, ele esclareceu que os ocupantes não desmaiaram devido à presença de oxigênio no ambiente até o impacto final. Por fim, discutiu-se a ausência de comunicação do piloto com a torre antes da emergência. Segundo Peterka, isso sugere que o piloto foi pego desprevenido pela situação crítica sem tempo suficiente para relatar problemas aos controladores de tráfego aéreo.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.