Especial A Fazenda 16 | O Programa de Todos os Programas 10/09/2024 - 19h08 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h15 )



Na edição desta terça (10) de O Programa de Todos os Programas, Flávio Ricco e Gabi França recebem o diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, e a apresentadora Adriane Galisteu para um esquenta da 16ª edição de A Fazenda! 🤠 No bate-papo, a dupla repercute os rumores do suposto elenco do reality, conta as novidades do programa e muito mais! Assista na íntegra!

