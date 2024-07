Espaço Movimento Livre garante diversão e interação entre bailarinos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 25/07/2024 - 15h42 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h24 ) ‌



O Espaço Movimento Livre é um ponto de encontro essencial no Festival de Dança de Joinville, proporcionando diversão e interação entre os bailarinos. Este espaço exclusivo foi criado para promover o convívio e a troca de experiências entre os participantes do festival. Com atividades interativas, jogos e momentos de descontração, o Espaço Movimento Livre garante que os artistas possam relaxar, socializar e se preparar para suas apresentações de forma leve e alegre. Descubra como este ambiente especial contribui para a experiência geral do festival e fortalece laços entre os bailarinos.

