Espaço de Arte Simone Capucci: 5 trabalhos em destaque no Festival de Dança Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 22/07/2024 - 16h28 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h26 ) ‌



O Festival de Dança está recebendo o Espaço de Arte Simone Capucci, de Jacareí, SP, que está trazendo cinco trabalhos distintos para a mostra. Com uma abordagem artística e inovadora, o Espaço de Arte promete impressionar o público e os jurados com suas coreografias bem elaboradas e emocionantes. Cada trabalho reflete a dedicação e o talento dos bailarinos e coreógrafos de Jacareí, oferecendo uma rica contribuição ao festival. Acompanhe essas apresentações e descubra a diversidade e criatividade do Espaço de Arte Simone Capucci.

