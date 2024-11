Esgoto de rua no bairro Aclimação preocupa população e DMAE em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/11/2024 - 14h15 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h50 ) twitter

Moradores do bairro Aclimação, em Uberlândia, enfrentam uma situação insustentável devido ao refluxo constante de esgoto nas ruas, problema que se arrasta há cerca de oito anos. Além do mau cheiro e riscos à saúde, a água contaminada escorre até um córrego local, levantando preocupações sobre o impacto ambiental. A população expressa frustração com o descaso e busca uma solução efetiva.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) informou que o problema de refluxo no bairro Aclimação não está ligado à Estação Elevatória de Esgoto (EEE), localizada na área mais baixa da região. Um teste de fumaça será realizado para identificar possíveis ligações cruzadas na rede de esgoto, ação prevista para ocorrer após o período chuvoso. O DMAE também orienta os moradores sobre a importância de evitar ligações incorretas e permitir o acesso dos técnicos para verificação das tubulações, colaborando na solução do problema.

