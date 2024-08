ESEBA abre inscrições para vagas na educação infantil e ensino fundamental para 2025 Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 10h50 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h50 ) ‌



A Escola de Educação Básica da UFU (ESEBA) divulgou o edital para o ingresso de novos estudantes em 2025. As inscrições estarão abertas de 23 de setembro a 3 de outubro, oferecendo 61 vagas para crianças do 1º período da educação infantil e formação de lista de espera para estudantes do 2º período ao 9º ano do ensino fundamental. O processo seletivo será realizado por meio de sorteio público, assegurando a transparência e imparcialidade na seleção.

As inscrições podem ser feitas pelo site eseba.ufu.br ou na secretaria escolar da ESEBA, localizada no campus Educação Física, bairro Aparecida, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Famílias de baixa renda podem solicitar isenção da taxa de inscrição diretamente no serviço social da escola, enquanto os demais candidatos devem pagar uma taxa de R$ 70,00 até o dia 4 de outubro de 2024.

