Escultura de elefante na Nigéria ajuda no combate ao contrabando animal



O órgão de padrões ambientais da Nigéria revelou uma escultura de um elefante de 2 metros de altura. Ela foi feita a partir de escamas de pangolim incineradas e presas de elefante. As seis toneladas de materiais foram apreendidos de contrabandistas no país da África Ocidental nos últimos anos. Essa é uma iniciativa para conter as ações ilegais e proteger a vida selvagem do país.

