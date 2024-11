ESCRITOR: Marcelo Buzato fala sobre alavancagem na carreira | Você com Mônica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h07 ) twitter

A carreira é muitas vezes vista como uma escolha nossa, mas pode parecer que ela nos escolhe. O objetivo, porém, é comum: sermos felizes e realizados. Contudo, em algum ponto, podemos sentir que estamos estagnados e sem saber como avançar. Para ajudar nesse desafio, o consultor e mentor de carreira Marcelo Buzato lança o livro Vencer é uma Decisão: Dominando o Mundo Corporativo, com orientações práticas para acelerar o desenvolvimento profissional.

No livro, Buzato aborda temas fundamentais como equilíbrio entre vida pessoal e profissional, enfrentamento de medos e inseguranças no ambiente de trabalho, e o momento certo para uma mudança de emprego. Também explora como se destacar em um mercado competitivo, desenvolver habilidades de liderança e a importância de relacionamentos e networking. A obra é um guia para quem busca aprimorar a carreira, com lições que vão desde comportamentos essenciais em processos seletivos até estratégias para conquistar promoções e identificar a trajetória profissional que melhor se alinha aos objetivos pessoais.

Veja Mais AQUI:





