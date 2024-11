ESCOLHI AS JOIAS PRO CASAMENTO I ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 14/10/2024 - 20h00 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h15 ) twitter

Oi pessoal! Tudo bem? Os preparativos para o casamento começaram! Vim encontrar uma grande amiga, a Rosana Chinche, e a minha irmã, Fernanda, para decidir quais joias vou usar no grande dia e nas fotos do pre wedding.

Quando cheguei, nem sabia por onde começar! As peças do @atelier17joias são impecáveis, desde brincos e pulseiras, a coroas. Tudo tão lindo!!!! Pra facilitar, levei algumas referências para construirmos juntas peças do jeitinho que eu quero.

Vocês gostaram? Comentem aqui o que acharam e se querem ver mais vídeos assim por aqui. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijosss!

