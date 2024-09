ESCOLHENDO OS CONVITES DOS PADRINHOS l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 05/09/2024 - 20h00 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Oi, pessoal! Como vocês sabem, em breve eu vou me casar com o Edu e por aqui estamos organizando todos os preparativos. Agora chegou a hora de criar os convites dos padrinhos na querida @rosanalamottatelier que já esteve comigo em outros eventos.

Nós decidimos criar algo personalizado pra refletir a nossa personalidade e tudo que gostamos. Pensamos em cada detalhe pra contar a nossa história e convidar as pessoas que amamos e que vão nos acompanhar nessa data tão especial! Ficou lindo demais!

Gostaram? Comentem aqui e aproveitem pra contar também se estão curiosos pra ver os próximos vídeos com o planejamento do nosso casamento! E não esqueçam de curtir e ativar o sininho pra conferir tudo. Beijosss!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

‌



SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

‌



TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #eduguedes #casamento

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.