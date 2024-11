Escolas municipais de Uberaba celebram o Dia da Consciência Negra com diversas atividades Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/11/2024 - 08h08 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h47 ) twitter

Com o Dia da Consciência Negra, celebrado pela primeira vez como feriado nacional, as escolas municipais de Uberaba destacaram o compromisso com a educação antirracista e a valorização da diversidade cultural. Durante o mês de novembro, diversas atividades foram realizadas para aprofundar o aprendizado sobre a história e a ancestralidade do povo negro, conectando o tema à identidade brasileira.

Na Escola Municipal Adolfo Bezerra de Menezes, o foco foi ampliar a conscientização para além do dia 20 de novembro, com ações que percorrem todo o ano letivo. Os alunos participaram de apresentações culturais, confeccionaram artefatos e exploraram expressões tradicionais como capoeira, congada e danças afro. A proposta reforça o respeito e o orgulho pelas raízes africanas, enquanto conecta os estudantes à diversidade cultural do Brasil.

Essas iniciativas transcendem os muros da escola, alcançando a comunidade e fortalecendo os laços com a própria história. Ao aprenderem sobre a riqueza da cultura afro-brasileira, as crianças desenvolvem uma relação mais profunda com sua identidade, formando cidadãos mais conscientes e preparados para combater o racismo.

