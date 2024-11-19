ESCOLAS AFETADAS POR TEMPORAL PASSAM POR REFORMAS
Matéria exibida no dia 14/11/2024
O DIA HOJE ESTÁ SENDO DE CONTABILIZAR OS ESTRAGOS E COMEÇAR A PLANEJAR A REFORMA DA ESCOLA QUE TEVE O TETO DE TRÊS SALAS ARRANCADO PELA FORÇA DO VENTO NA TARDE DE ONTEM, EM SENADOR CANEDO O PREFEITO DA CIDADE VISITOU A ESCOLA, NA MANHÃ DE HOJE E GARANTIU QUE OS ALUNOS NÃO VÃO SER PREJUDICADOS AS AULAS VOLTAM NORMALMENTE NA SEGUNDA-FEIRA.
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