ESCOLA SUSPENDE AULAS APÓS MORTE DE CRIANÇA

Matéria exibida no dia 17/10/2024

A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE COLETOU HOJE, MATERIAL PARA INVESTIGAR UM SURTO DE H1N1, NUMA ESCOLA PARTICULAR, EM APARECIDA. A ESCOLA SUSPENDEU AS AULAS DEPOIS QUE UM ALUNO DE 5 ANOS, MORREU COM SUSPEITA DA GRIPE. OUTROS CASOS ESTÃO SENDO INVESTIGADO EM GOIÁS.

