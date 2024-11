Escola rural em Pato Branco Aclr|Do canal RIC Rural no YouTube 03/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 04/11/2024 - 01h15 ) twitter

No sudoeste do estado a educação para filhos de produtores rurais continua seguindo uma tradição que vem de décadas, em uma comunidade do interior de pato branco, uma escola com mais de 80 anos de atividades continua em funcionamento e uma das professoras também é agricultora. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

