Escola em Santos (SP) afasta 13 pessoas após diagnóstico de sarna humana

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Uma escola em Santos, no litoral paulista, registrou casos de sarna humana. A UME Professora Emília Maria Reis, localizada na Vila Belmiro, registrou cerca de 13 casos confirmados. A escola, que tem cerca de 458 estudantes, de acordo com a Prefeitura de Santos, teve doze alunos e uma funcionária afastados após o diagnóstico. Para entender melhor como esse surto acontece, conversamos com Alberto Oiticica Cardoso, médico dermatologista e assessor do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.