Escola de caminhoneiras: vagas para mulheres no transporte de cargas
13/11/2024 - 10h14

Um setor onde as mulheres já são a maioria em cargos de gestão e ganham os mesmos salários que os homens: o do transporte. Apesar disso, o número de caminhoneiras não chega a 20% do total de trabalhadores.

