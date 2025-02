Escola da zona sul de SP suspende aulas após fogo atingir áreas próximas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 21/02/2025 - 11h25 (Atualizado em 21/02/2025 - 12h08 ) twitter

Na madrugada desta sexta (21), um incêndio atingiu uma fábrica de isolamento térmico na zona sul de São Paulo. As chamas se alastraram para fábricas vizinhas e geraram preocupação com cilindros de gás. Uma escola suspendeu as aulas devido ao risco. A fumaça densa também levantou preocupações sobre a segurança do tráfego aéreo no aeroporto de Congonhas nas proximidades.

