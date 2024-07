Escândalo no Planalto Norte: revenda de veículos usada em esquema de extorsão

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Descubra os detalhes chocantes de um esquema de agiotagem e extorsão no Planalto Norte, onde vítimas inocentes são pressionadas e ameaçadas por uma facção criminosa. A investigação revela como até uma revenda de veículos foi envolvida no levantamento de dinheiro para os criminosos, aumentando a gravidade do caso. A reportagem conduzida por Felipe Bambace explora os bastidores dessa operação ilegal, trazendo à luz as histórias das vítimas e as ações das autoridades para combater esse tipo de crime.

