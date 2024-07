Escândalo no Corinthians: torcedores fazem invasões e diretores ficam na mira da polícia

Alto contraste

O Corinthians vive um momento difícil dentro e fora dos gramados. Desde abril, denúncias de corrupção vêm afetando toda a estrutura do clube alvinegro, resultando em saídas e rompimentos com dirigentes, escândalos e, principalmente, na perda do patrocínio da Vai de Bet - que seria o maior do futebol brasileiro, caso tivesse sido assinado. As organizadas do Timão protestam contra a gestão do presidente Augusto Melo, além de reivindicar melhoras no time para sair da briga contra o rebaixamento.

