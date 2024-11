Erva mate na economia do Paraná Aclr|Do canal RIC Rural no YouTube 27/10/2024 - 10h01 (Atualizado em 28/10/2024 - 01h13 ) twitter

Um produto que tem tudo a ver com a história e a agricultura do Paraná é a erva-mate, que já foi considerada o ouro verde do estado. Hoje, além do chimarrão, a erva é usada para produzir diversos itens e já tem gente até brindando com a cerveja que vem do mate. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

