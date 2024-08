Erro judicial: homem é preso injustamente pela terceira vez em Patrocínio | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 08h57 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h49 ) ‌



Um operador de máquinas foi preso pela terceira vez em Patrocínio, mesmo sem ter pendências com a justiça, devido a um erro judicial. Na noite desta segunda-feira, ele foi abordado pela polícia enquanto estava com seu filho e sua avó, uma idosa com mais de 80 anos. O homem já havia ganhado uma ação indenizatória contra o Estado de Minas Gerais no ano passado, mas o erro que originou essas prisões ainda não foi corrigido.

O problema começou em 2010, quando um criminoso foi preso em Uberlândia por furto e apresentou um documento falso com o nome do operador de máquinas. Embora o Ministério Público tenha reconhecido o erro na primeira audiência e solicitado a correção, a retificação nunca foi feita. Desde então, o homem tem sofrido as consequências desse equívoco. Apesar de uma decisão judicial favorável publicada no ano passado, ele continua sendo preso injustamente, enquanto o verdadeiro criminoso já está detido em Uberlândia.

