Equipes de regate trabalham para localizar avião que afundou no rio Tapajós, no Pará

Equipes de resgate trabalham para encontrar possíveis sobreviventes após a queda de um avião no Rio Tapajós, no Pará, na tarde da última sexta-feira (29). O bimotor teria colidido com fios de alta tensão da rede de energia. A fumaça que estava sobre a região teria dificultado a visibilidade do piloto. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam na aeronave.

