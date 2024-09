Equipes continuam combate de incêndio no Parque Estadual do Pau Furado após oito dias Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/09/2024 - 08h46 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h40 ) ‌



Após oito dias de intensos trabalhos, equipes do Corpo de Bombeiros, brigadistas e voluntários seguem no Parque Estadual do Pau Furado combatendo os focos de incêndio. Embora o fogo esteja controlado, o parque permanece fechado para visitação. As operações continuam e, até o momento, não foi possível calcular a dimensão total dos danos causados pelas chamas.

Segundo o major Fabrício, subcomandante do 5º Batalhão de Bombeiros de Uberlândia, cerca de 120 pessoas estão envolvidas na operação, contando com o apoio de 35 veículos, como tratores, helicópteros, aviões e caminhões-pipa. O incêndio começou há oito dias, em áreas de conservação e no entorno do parque, e os esforços para extingui-lo continuam.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.