Equipe de remo de Pelotas sofre acidente fatal na BR-376 com nove mortes

Um trágico acidente na BR-376 resultou na morte de sete atletas de uma equipe de remo de Pelotas, além do técnico e do motorista da van que os transportava. A equipe voltava de uma competição quando o veículo se envolveu em um grave acidente. As autoridades estão investigando as circunstâncias do incidente, que chocou a comunidade esportiva e levantou preocupações sobre a segurança nas estradas.

