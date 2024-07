Aclr |Do canal PlayPlus no YouTube

Episódio de Doc Investigação sobre o Caso Anne Frigo já está disponível no PlayPlus

Alto contraste

A+

A-

A história, que envolve paixão, traição e ganância, mais parece enredo de filme. No quarto episódio da série Doc Investigação, você vai ver uma entrevista exclusiva com o homem contratado pela milionária para matar o marido. Já disponível para assinantes do PlayPlus!

#PlayPlus #DOCInvestigação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.