EP0093 - DEZERLAND, um paraíso ainda secreto de Orlando

Não sabemos como, mas um dos lugares mais incríveis de Orlando é muito pouco conhecido e explorado, tanto por brasileiros quato americanos!!

A DEZERLAND fica ao lado do Premium outlets da International Drive e é um verdadeiro paraíso para se divertir, explorar, curtir, e muito mais!!

Imagina você visitar um museu que tem o carro do Harry Potter original do filme? Ou o carro do primeiro filme dos Ghostbusters, ou a Delorean original do De volta para o Futuro, a Super Máquina, Vlozes e furiosos, ou oas carros de mais de $50 MIHÕES de dólares dos filmes do 007...

Pois é, kart indoor, um arcade gigante, restaurantes, SIMULADORES DE VOO e muito mais!!

Aperta o Play que você não vaio acreditar nessa jóia que a gete ta trazendo pra você!! Tenho CERTEZA que você vai querer ir mais de uma vez em TODA viagem pra Orlando!!

Pra reservar seu hote, seus ingressos dos parques, chip internacional, seguro e muito mais, você vai querer a segurança comodidade e condições do MD1 TRAVEL! Clica! (https://md1travel.com)

