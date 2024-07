Aclr |Do canal MD1 no YouTube

#EP0050 - As melhores atrações da Disney (parte 1)

Se Disney é o destino dos seus sonhos, você PRECISA ouvir esse Ep e o próximo, pois nesse EP, vamos falar de Animal Kingdom e EPCOT!!

Nesse tour pelos parques, vamos dar dicas intercaladas com as mais incríveis atrações da Disney, o que vai te ajudar demais a planejar e entender as possibilidades que te esperam na sua próxima visita à Olando!!

Uma boa pedida para esse e o próximo EP, é reunir a galera que vai fazer a viagem com você, colocar uns petiscos na mesa, uma caixinha bluetooth, e ouvirem juntos para poderem escrever o roteiro desses parques!!

Pra você poder planejar e comprar sua viagem com as melhores opções, valores, condições, etc, utilize a melhor ferrarmenta de viagem pra Olando que exite, o MENU MD1® (https://menumd1.com/)

No MENU MD1® temos roteiros de todos os parques!

