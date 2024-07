Aclr |Do canal MD1 no YouTube

#EP0033 - Vou vender produtos com o Mickey sem pagar nada pra Disney! (part. Roberta Minuzzo)

Alto contraste

A+

A-

Vivemos em um mundo dividido entre direitos e obrigações!

Mas e quando construímos com muito esforço uma marca, uma invenção ou inovação, e vemos alguém fazendo uso indevido, sem valorizar nossa criação, ou pior, monetizando sobre o que desenvolvemos, isso certamente causa uma sensação de injustiça e covardia.

Vamos além, imagine você criar uma marca, um produto, ou seja lá o que for, trabalhar duro no seu desenvolvimento, investir no aperfeiçoamento, e de repente perder TODO o direito sobre aquilo? Dói né?

Pois muita gente perde por desinformação ou descaso com a preciosidade que você tanto lutou... Muita gente perde pelo simples fato de não registrar sua marca, sua patente, seu direito de exclusividade na comercialização ou aplicação.

Publicidade

Roberta Minuzzo, advogada, parte da DMK Group que já registrou milhares de marcas, patentes e afins mundo afora, traz informações preciosas e necessárias em um papo leve e descontraído...

E quanto ao título... Digamos que é verídico... Mas no Podcast a gente explica....

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.