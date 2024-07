EP003 Top 15 restaurantes BGB (Bom, Gostoso e Barato) em Orlando

Aclr |Do canal MD1 no YouTube

Ao contrário do que muita gente pensa, Orlando é a cidade da diversidade gastronômica com opções para todos os tipos de gostos e bolsos. Vamos deixar de lado todo tipo de preconceito, lembrar que Estados Unidos tem outra cultura, as coisas são bem mais acessíveis que no Brasil, e restaurante barato definitivamente NÃO é sinônimo de comida ruim.

Fizemos um TOP 15 (primeira parte) de restaurantes BGB que costumamos ir sempre e adoramos.

{Atualização: Um dos restaurantes citados neste episódio, o Kingdom Poke fechou devido a crise da pandemia do novo coronavírus}

