EP0021 - Cruzamos os EUA de Costa à Costa - De Orlando à Los Angeles

Cruzamos os Estados Unidos de Costa à Costa e de CARRO!!! Foi uma viagem incrível, uma experiência que maravilhosa e que valeu MUITO A PENA!!!

Passamos por 9 estados (contando com a Flórida) sendo eles:

- Flórida

- Alabama

- Mississipi

- Louisiana

- Texas

- Novo México

- Arizona

- Nevada

- Califórnia

Fizemos a viagem em Janeiro (inverno), teve neve e muita diversão. No episódio de hoje compartilhamos nossa experiência, valores gastos (você ficará impressionado com o valor que gastamos). A viagem durou 10 dias e além do roteiro detalhado que fizemos (disponível em nosso Aplicativo) também deixamos tudo salvo nos "destaques" do instagram.

Aplicativo MD1 para:

- Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applicando.md1one)

- IPhone (https://apps.apple.com/us/app/md1/id1525800228)

