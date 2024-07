EP002 Escolhi Las Vegas, e agora?

Aclr |Do canal MD1 no YouTube

No episódio de hoje decidimos sair um pouco de Orlando e escolher LAS VEGAS... e agora?

Convidamos nosso amigo e formador de opinião Ezequiel Moura, que tem o canal @onegoviaja no instagram e é um conhecedor profundo de Las Vegas. Este ano tivemos a oportunidade de conhecer o Nego, e fizemos uma viagem incrível de Orlando até a Califórnia de carro juntos!! Compartilhamos tudo em nossas redes, inclusive tem o roteiro da viagem disponível em nosso App.

No episódio de hoje, Ezequiel nos conta porque escolher Las Vegas, onde comer, atrações imperdíveis, sobre a criminalidade na cidade, melhor tipo de hospedagem (e como ZERAR seus custos da viagem antes mesmo de chegar lá), Vegas com criança pequena e muito mais!!!

Tudo o que você precisa saber sobre a cidade luz localizada no meio do deserto, que tem as melhores festas do mundo!!!

