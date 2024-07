EP0017 - Regras, Dicas, Explicações e mais sobre como trazer seu Pet para os EUA (part. André Ol...

Aclr |Do canal MD1 no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Hoje o nosso bate-papo é com o André Oliveira, proprietário da PET CARGO, empresa que trouxe o nosso gatinho para os Estados Unidos.

Esta semana no MD1 recebemos MUITAS mensagens sobre o assunto, como:

- Quais documentos são necessários para trazer o PET para os Estados Unidos?

- Ele pode ir na cabine?

Publicidade

- Se for no compartimento de carga viva do avião, como funciona?

- Qualquer raça de cão/ gato pode viajar de avião?

Publicidade

- Quais as restrições?

Enfim, essas e mais uma porção de perguntas que o André respondeu, e contamos também nossa experiência com a empresa, que foi impecável!!!

Links úteis:

- Hotelzinho de gato em SP (https://www.facebook.com/gatillebellefeline)

- Pet Cargo/ Site/ Contato (http://www.petcargo.com.br/)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.