EP0010 Disney Mania - Experiências imperdíveis por Danila Mota

Disney é bom e ponto, concordam???

Hoje, o bate-papo foi com a Danila mota (mais conhecida como Tinker) uma amizade que nasceu do MD1, por causa do nosso amor pela Disney e por Orlando!!!

Danila viaja pelo menos uma vez por ano pra Orlando desde 2010, e está sempre incrementando seu roteiro com experiências novas, diferentes e compartilhando isso com seus seguidores e também escrevendo matérias para o Blog do MD1.

Dentre tantas coisas para se fazer em terras mágicas, falamos algumas imperdíveis desde hotéis para se hospedar/conhecer, snacks Disney, restaurantes e muito mais!!!

Ainda não segue a Dani no instagram? Então, clique aqui. (https://www.instagram.com/omundodatinker/)

