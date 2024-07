EP0009 IMIGRAÇÃO - Alguns segredos, mitos e os primeiros passos com Daniel Toledo (adv. especial...

Aclr |Do canal MD1 no YouTube

No episódio de hoje falamos com o Dr. Daniel Toledo (advogado especialista em imigração) sobre os primeiros passos para quem deseja morar fora do Brasil. Quais os primeiros passos? Como se planejar? QUANDO começar o planejamento financeiro e familiar? Qual o melhor tipo de visto para mim?

O escritório Toledo & Associados tem base em São Paulo com filiais em Santos, Miami e Texas e sua especialidade são nos vistos E2, EB2, EB5, L1.

Você tem o desejo de morar fora? Nos Eua? Deixaremos aqui o link do site do escritório do Dr. Daniel e as redes sociais:

Site Toledo e Associados (https://toledoeassociados.com.br/)

Instagram Toledo e Associados (https://www.instagram.com/toledoeassociados) / Daniel Toledo (https://www.instagram.com/danictoledo)

Youtube Toledo e associados (https://www.youtube.com/channel/UC4roTMAe63_mejs0WNA5DOQ)

