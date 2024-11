Envelhecimento populacional em SC: 5ª maior proporção de idosos do Brasil Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 30/10/2024 - 19h57 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h13 ) twitter

Santa Catarina se destaca por ter a quinta maior proporção de idosos do Brasil, com uma realidade que deve se intensificar nas próximas décadas. Estima-se que, em apenas dez anos, cerca de 20% da população do estado será composta por pessoas com 60 anos ou mais. Essa mudança demográfica traz à tona importantes desafios, como a necessidade de políticas públicas voltadas para a saúde, assistência e inclusão social dos idosos.

