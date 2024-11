Envelhecer com cuidado: hospital em Uberlândia inova no atendimento a idosos Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/11/2024 - 10h40 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h48 ) twitter

Envelhecer com qualidade exige atenção especial e cuidados adequados para preservar a saúde e o bem-estar. No Hospital Mater Dei, em Uberlândia, uma iniciativa humanizada está transformando o atendimento aos idosos, oferecendo um ambiente acessível e planejado para atender às suas necessidades específicas. Equipamentos modernos e um suporte multidisciplinar com fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas garantem uma recuperação completa e personalizada.

Entre os pacientes está Seu Ivon, de 62 anos, que se recupera de uma fratura no quadril. Ele relata como o atendimento focado na reabilitação e prevenção tem sido essencial em sua recuperação, com fisioterapia diária, exercícios específicos e momentos de relaxamento em áreas de convivência. Com quedas sendo uma das principais causas de hospitalizações na terceira idade, iniciativas como essa são fundamentais para promover segurança, saúde e qualidade de vida.

