ENVELHE-SER: Dona Gladys mostra como manter disposição aos 99 anos | Manhã Total

Conheça Dona Gladys, uma quase centenária que ressignifica suas escolhas e cultiva a alegria de viver mesmo com limitações. Aos noventa e nove anos, ela celebra a maturidade de um jeito ímpar, cuidando da casa, desenhando e pintando quadros. Dona Gladys, sempre boa de conversa, tem uma história para contar entre um café e outro, trazendo a sabedoria de entender o que pode ou não fazer. Ela nos mostra como é possível envelhecer e redescobrir as próprias capacidades, vivendo com alegria e propósito.

