Aclr |Do canal ND Mais no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A cantora Pabllo Vittar se apresentou no Pop Pride Festival, em Florianópolis, e conversou com o ND+ antes do show. A artista de 28 anos relembrou o seu primeiro hit, Open Bar, e um momento marcante da carreira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.