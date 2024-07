Entrevista: Mel Lisboa e Carla Rodrigues falam sobre o Festival Internacional de Cinema de Joinville

Alto contraste

A+

A-

No Festival Internacional de Cinema de Joinville, tivemos o privilégio de entrevistar Mel Lisboa e Carla Rodrigues, protagonistas do aguardado filme "Foram os Sussurros que me Mataram". Nesta entrevista exclusiva, as atrizes compartilham suas experiências no set de filmagens, os desafios de interpretar seus papéis e as reflexões trazidas pelo filme. Descubra mais sobre os bastidores desta produção intrigante que está capturando a atenção do público e críticos. Acompanhe para conhecer de perto o talento e as histórias por trás das câmeras com Mel Lisboa e Carla Rodrigues.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.