Entrevista exclusiva: Zé Carlos, o Goleiro com uma história de sucesso no futebol catarinense Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 01/06/2024 - 15h07 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta entrevista exclusiva, o Clube da Bola traz um bate-papo imperdível com Zé Carlos, um dos goleiros mais renomados do futebol catarinense. Com passagens por diversos clubes, como Avaí, Brusque, Criciúma e outros, Zé Carlos compartilha sua trajetória e experiências no mundo do futebol.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.