Entrevista exclusiva: goleiro César Augusto e o confronto crucial com o Internacional

No confronto entre Criciúma e Internacional, o Tigre busca uma vitória decisiva em casa para melhorar sua posição na tabela da Série A. O goleiro César Augusto compartilha suas estratégias e insights sobre a importância de adotar uma abordagem "jogo a jogo" antes do confronto com o Amazonas. Além disso, destaque para o Mundial Universitário de Handebol, onde Santa Catarina se destaca ao representar o Brasil, demonstrando talento e competitividade no cenário internacional.

