Entrevista exclusiva: Gilmar Dal Pozzo fala sobre liderança do Avaí na Série B

No Clube da Bola edição deste sábado (15), Jorge Júnior traz os detalhes da incrível vitória do Avaí sobre o Guarani, com destaque para a sexta vitória em sete jogos sob o comando de Gilmar Dal Pozzo. O técnico do Avaí também participou de uma entrevista exclusiva, discutindo os segredos por trás do sucesso do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Não perca essa análise detalhada e a visão do treinador que está liderando o Leão da Ilha nesta temporada.

