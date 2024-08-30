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ENTREVISTA COM O CANDIDATO FRED RODRIGUES

Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube


Matéria exibida no dia 30/08/2024

A ENTREVISTADA DE HOJE NA SABATINA DO GOIÁS RECORD É O CANDIDATO À PREFEITURA DE GOIÂNIA FRED RODRIGUES, DO PL. LEMBRANDO QUE AS ENTREVISTAS TEM DURAÇÃO DE “DEZ” MINUTOS E A CANDIDATA TEM O TEMPO MÁXIMO DE “DOIS”, PARA RESPONDER CADA PERGUNTA. A ORDEM DE PARTICIPAÇÃO FOI DECIDIDA POR SORTEIO, NO DIA 16 DE AGOSTO, COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DAS COLIGAÇÕES.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

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