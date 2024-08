Entrevista coletiva: um bate-papo com o ex-técnico Silas Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 10/08/2024 - 14h15 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h12 ) ‌



No "Clube da Bola" deste sábado (10), começamos com uma entrevista exclusiva com Silas, ex-jogador e treinador que marcou época no Avaí em 2009 e é ídolo do San Lorenzo. Silas, também conhecido por seu papel como camisa 10 da Seleção Brasileira, está lançando seu novo livro, "Além do Sucesso: Um em Um Milhão". Nesta conversa, ele compartilha suas experiências no futebol e os detalhes de sua obra. Além disso, o programa analisa o próximo grande desafio do Criciúma na Série A: uma partida complicada contra o Fortaleza fora de casa. Não perca essa combinação de história do futebol e análise esportiva!

