Entrevista Coletiva: Schwenck fala sobre o Sub-20 do Marcílio Dias
27/07/2024 - 14h55 (Atualizado em 28/07/2024 - 01h10 )



Na nossa entrevista coletiva deste sábado (27), conversamos com Schwenck, o técnico do time Sub-20 do Marcílio Dias. Com uma carreira que inclui passagens por clubes como Brusque, Marcílio, Criciúma e Vitória, Schwenck compartilha insights valiosos sobre sua abordagem e estratégias para o desenvolvimento dos jovens talentos do Marcílio Dias.

