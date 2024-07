Entrevista Coletiva: Convidado dessa edição é o treinador do Concórdia Emerson Cris Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 04/05/2024 - 16h11 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h12 ) ‌



No quadro Entrevista Coletiva, o treinador do Concórdia, Emerson Cris, trás um pouco dos bastidores do clube na Série D e comenta a expectativa para a competição

