ENTREVISTA: Anitta agita Florianópolis e fala sobre novo álbum de funk, 30 anos e turnê de Carnaval

Cantora trouxe a turnê Ensaios da Anitta a Santa Catarina e se apresentou por quase três horas no P12, em Jurerê Internacional. Anitta recebeu o ND+ para uma entrevista no camarim, antes do show, e comentou sobre uma das primeiras lembranças de Florianópolis. Falou também sobre um novo projeto de álbum funk, que está nos planos, e a diferença entre se apresentar na TV e em turnês. O bate-papo ainda resgatou um tweet da cantora, que está prestes a fazer 30 anos.

