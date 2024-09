Entregador morre após ser atingido por carro em rodovia de SP Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 04/09/2024 - 18h29 (Atualizado em 05/09/2024 - 02h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um motociclista morreu após ser atingido por um carro no meio da rodovia Anhanguera, em São Paulo. Ele trabalhava como entregador de aplicativo e deixou um filho de quatro anos. Após a colisão com o veículo, ele se chocou contra a mureta da pista e morreu no local em seguida. A rodovia foi interditada temporariamente e liberada logo depois.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.