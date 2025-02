Entregador é baleado durante horário de trabalho Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/02/2025 - 15h20 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h02 ) twitter

Um entregador foi baleado enquanto trabalhava em um bar. Segundo a polícia, a vítima foi atingida por quatro disparos e está internada em estado grave. O autor do crime fugiu de bicicleta e, segundo as investigações, teria premeditado o ataque e agido sozinho. A motivação estaria relacionada a um caso conjugal, pois a namorada do suspeito teria sido vista com a vítima na noite anterior.

